Euro 2024 : M6 annonce les 13 matchs qui seront diffusés sur son antenne entre le 14 juin et le 14 juillet 2024

L'UEFA Euro 2024 verra s'opposer les 24 meilleures équipes nationales européennes, du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne (Berlin, Cologne, Munich,Francfort, Hambourg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart et Düsseldorf).

M6 diffusera en direct et en clair 13 des plus belles affiches de la compétition dont la finale.

Nous nous réjouissons d'accompagner l'équipe de France et tous ses supporters sur la route de la victoire pour I'Euro 2024. Tout le Groupe M6 sera mobilisé pour offrir le meilleur de cette compétition a son public au plus près de l'évènement et jusqu’à la finale.

Nicolas de Tavernost

Président du directoire de Métropole Télévision