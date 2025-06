Merci Paris ! M6 célèbre le PSG ce dimanche 1er juin, la programmation complète

Suite la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions, M6 bouleverse sa programmation ce dimanche 1er juin 2025 pour célébrer l'équipe de Luis Henrique.

La programmation spéciale se déroulera comme suit :

Édition spéciale du 12H45 présentée par Nathalle Renoux en direct de la terrasse Publicis des Champs-Élysées.

Rediffusion du match PSG-Inter Milan commenté par Xavier Domergua et Antoine Kombouaré avec Carine Galli en bord de terrain.

Diffusion en direct de la Parade des Joueurs du PSG. Nathalle Renoux depuis la terrasse Publicis des Champs-Eiysées, Ophélie Meunier et Small Bouabdellah au Parc des Princes, et des journalistes M6 dans différents lieus de la capitale suivront en direct la Parade des joueurs et des entraineurs du PSG.

Édition spéciale du 19H45 présentée en direct par Dominique Tenza.

À l'issue de cette journée de célébration, la programmation initialement prévue reprendra à 21:10 avec "Une ambition intime" de Karine Le Marchand.

En raison de ces changements de programmation, les émissions « E=M6 » et « Sport 6 » ne seront pas diffusées.