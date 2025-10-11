recherche
Football : le match Islande / France en direct sur TF1 lundi 13 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 134
Football : le match Islande / France en direct sur TF1 lundi 13 octobre 2025

Lundi 13 octobre 2025 à partir de 20:35, en direct du stade Laugardalsvöllur à Reykjavik, TF1 diffusera le match Islande / France de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Ce match entre l'Islande et la France est une rencontre très importante dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Il s'agit de la 4ème journée de groupe (Groupe D).

En cas de victoire, la France, actuellement en tête du Groupe D, consoliderait très largement sa première place et ferait un grand pas, voire validerait presque son billet, pour la Coupe du Monde 2026. Historiquement, l'équipe de France n'a jamais perdu contre l'Islande, et elle cherchera à prolonger cette série de succès pour maintenir sa confiance et sa domination dans le groupe.

L'Islande, actuellement en deuxième position ou à la lutte pour celle-ci, doit absolument prendre des points, surtout à domicile, pour conserver ses chances de qualification (directe ou via les barrages). Jouer à Reykjavik, dans des conditions qui peuvent être difficiles pour les visiteurs, est un atout que les Islandais espèrent utiliser pour créer la surprise et renverser le favori du groupe.

La rencontre sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Saber Desfarges.

Suivez nous...