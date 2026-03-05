recherche
Eliminatoires de la Coupe du monde féminine : France / Pologne en direct sur W9 samedi 7 mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 5 mars 2026 200
Samedi 7 mars 2026 à partir de 21:00, en direct du stade Gaston-Gérard de Dijon, W9 diffusera le match qualificatif pour la Coupe du Monde de foot féminin entre la France et la Pologne.

À l’occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, la France affrontera la Pologne au Stade Gaston-Gérard de Dijon.

En terminant à la troisième place, et après un parcours remarqué lors de la Ligue des Nations sous la direction de leur sélectionneur Laurent Bonadei, les Bleues disputeront leur 2ème match de la phase de groupes qualificative pour la Coupe du Monde 2027.

Face à une équipe polonaise déterminée, les Françaises devront s'imposer pour affirmer leur statut de favorites et lancer idéalement leur course vers le mondial.

La rencontre sera commentée par Xavier Domergue et Laura Georges.

Publié dans Sport, Samedi
