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Football féminin : Pays-Bas / France en direct sur France 4 mardi 14 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 avril 2026 129
Football féminin : Pays-Bas / France en direct sur France 4 mardi 14 avril 2026

Mardi 14 avril 2026 à partir de 20:35, France 4 vous proposera de vivre en direct le match de qualification pour la Coupe du Monde féminine de football qui opposera les Pays-Bas à la France.

Les éliminatoires de la Coupe du monde féminine de football nous offre une rencontre au sommet entre les Pays-Bas et la France.

Après deux victoires lors des deux premières journées (contre l'Irlande et la Pologne en mars), la France arrive en leader. Une victoire permettrait de distancer quasiment définitivement les Néerlandaises et d'aborder la fin des éliminatoires avec sérénité. Face à une nation du top mondial, c'est l'occasion pour le staff de jauger la solidité défensive et l'efficacité offensive face à un bloc compact.

Un match qui va tenir toutes ses promesses pour nos Bleues, en quête d'une troisième victoire consécutive pour conserver leur invincibilité.

Fabien Lévêque et Louisa Necib seront aux commentaires de cette rencontre, accompagnés d'Arnaud Mattéoli pour des interventions au plus proche de la pelouse.

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