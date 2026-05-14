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"Fléchettes Cup : qui soulèvera le trophée ?" en direct sur RMC Découverte samedi 16 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 14 mai 2026 200
"Fléchettes Cup : qui soulèvera le trophée ?" en direct sur RMC Découverte samedi 16 mai 2026

Samedi 16 mai à partir de 19h15, RMC Découverte proposera à ses téléspectateurs de vivre en direct la toute première édition de la Fléchettes Cup, organisée au Théâtre Barrière de Lille et imaginée par LeBouseuh, figure majeure du divertissement en ligne.

Sept duos de créateurs de contenu s'affronteront devant 1.000 spectateurs dans une ambiance festive et immersive, directement inspirée des grands tournois professionnels de fléchettes.

Le public ne sera pas simple spectateur : invité à se déguiser pour concourir au meilleur costume, il sera pleinement acteur de la fête.

Sur scène, l'enjeu sera simple : ramener son score de 301 à zéro avant l'adversaire, dans un format emblématique des compétitions de fléchettes alliant précision et stratégie, et ce, jusqu'à la grande finale.

À l'affiche, des duos emblématiques : LeBouseuh et LaBoiserie, Nico_là et ByIlhan, Inoxtag et Anyme, Valouzz et Dobby, Natoo et Gaëlle Garcia Diaz, Domingo et Xari, ainsi que Raska et Elian.

Aux commandes de la soirée, Doigby assurera l'animation, épaulé au commentaire par Thibault Tricole, l'un des meilleurs joueurs professionnels français, et PoneeeyClub, streamer spécialisé dans le sport.

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