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Le match amical France / Côte d'Ivoire diffusé en direct sur TF1 jeudi 4 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 juin 2026 248
Le match amical France / Côte d'Ivoire diffusé en direct sur TF1 jeudi 4 juin 2026

Jeudi 4 juin 2026 à 20:55, en direct du stade Pierre-Mauroy, TF1 diffusera le premier match amical de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire.

Quelques jours avant la Coupe du monde de la FIFA 2026, les Bleus ont à nouveau l'opportunité d'affiner leur dispositif lors de deux nouvelles rencontres amicales, cette fois à domicile.

Après deux victoires face au Brésil et à la Colombie en mars dernier pour leur retour sur la scène internationale, les Bleus ont désormais rendez-vous pour la quatrième fois de leur histoire avec les Éléphants d'Emerse Faé.

Quelques jours plus tard, ils termineront leur préparation au Mondial en affrontant l'Irlande du Nord. Une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà mémorable puisqu'il s'agira du dernier match à domicile du sélectionneur Didier Deschamps.

Cette première rencontre sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, accompagnés de Saber Desfarges en bord terrain. L'occasion pour les 2 commentateurs de retrouver le stade Pierre-Mauroy où ils avaient commenté leur premier match ensemble il y a 10 ans, en juin 2016 !

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