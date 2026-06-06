Le match France / Irlande du Nord diffusé en direct sur TF1 lundi 8 juin 2026

Quelques jours avant la Coupe du monde de la FIFA 2026, les Bleus ont à nouveau l'opportunité d'affiner leur dispositif lors d'une dernière rencontre amicale à domicile.
Après deux victoires face au Brésil et à la Colombie en mars dernier pour leur retour sur la scène internationale et une défaite face à la Côte d'Ivoire, les joueurs de l'Équipe de France terminent leur préparation au Mondial en affrontant l'Irlande du Nord à Lille.
Une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà mémorable puisqu'il s'agira du dernier match à domicile du sélectionneur Didier Deschamps.
La rencontre sera à suivre en direct sur TF1 et TF1+ et commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, accompagnés de Saber Desfarges en bord terrain.