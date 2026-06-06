recherche
Sport

Le match France / Irlande du Nord diffusé en direct sur TF1 lundi 8 juin 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 6 juin 2026 327
Le match France / Irlande du Nord diffusé en direct sur TF1 lundi 8 juin 2026

Lundi 8 juin 2026 à partir de 20:55, en direct du Stade Pierre Mauroy de Lille, TF1 diffusera le second match amical de l'Équipe de France qui se jouera avec l'Irlande du Nord.

Quelques jours avant la Coupe du monde de la FIFA 2026, les Bleus ont à nouveau l'opportunité d'affiner leur dispositif lors d'une dernière rencontre amicale à domicile.

Après deux victoires face au Brésil et à la Colombie en mars dernier pour leur retour sur la scène internationale et une défaite face à la Côte d'Ivoire, les joueurs de l'Équipe de France terminent leur préparation au Mondial en affrontant l'Irlande du Nord à Lille.

Une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà mémorable puisqu'il s'agira du dernier match à domicile du sélectionneur Didier Deschamps.

La rencontre sera à suivre en direct sur TF1 et TF1+ et commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, accompagnés de Saber Desfarges en bord terrain.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Sport, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Mariés au premier regard&quot; lundi 8 juin 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 16ème épisode

"Mariés au premier regard" lundi 8 juin 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 16ème épisode

06 juin 2026 - 12:32

Sur le même thème...

Le match amical France / Côte d'Ivoire diffusé en direct sur TF1 jeudi 4 juin 2026

Le match amical France / Côte d'Ivoire diffusé en direct sur TF1 jeudi 4 juin 2026

02 juin 2026 - 09:25

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 6 juin 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 6 juin 2026, les invités reçus par Léa Salamé…

05 juin 2026 - 21:16 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...