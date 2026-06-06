Le match France / Irlande du Nord diffusé en direct sur TF1 lundi 8 juin 2026

Lundi 8 juin 2026 à partir de 20:55, en direct du Stade Pierre Mauroy de Lille, TF1 diffusera le second match amical de l'Équipe de France qui se jouera avec l'Irlande du Nord.

Quelques jours avant la Coupe du monde de la FIFA 2026, les Bleus ont à nouveau l'opportunité d'affiner leur dispositif lors d'une dernière rencontre amicale à domicile.

Après deux victoires face au Brésil et à la Colombie en mars dernier pour leur retour sur la scène internationale et une défaite face à la Côte d'Ivoire, les joueurs de l'Équipe de France terminent leur préparation au Mondial en affrontant l'Irlande du Nord à Lille.

Une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà mémorable puisqu'il s'agira du dernier match à domicile du sélectionneur Didier Deschamps.

La rencontre sera à suivre en direct sur TF1 et TF1+ et commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, accompagnés de Saber Desfarges en bord terrain.