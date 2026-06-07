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Foot féminin : le match France / République d'Irlande diffusé sur France 4 mardi 9 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 juin 2026 295
Foot féminin : le match France / République d'Irlande diffusé sur France 4 mardi 9 juin 2026

Mardi 9 juin 2026 à 21:00, France 4 diffusera en direct de Grenoble le match France / République d'Irlande de qualification pour la Coupe du monde de football féminin 2027.

France Télévisions vous propose de suivre la dernière journée des qualifications de la Coupe du Monde Féminine 2027.

Toujours en course pour la qualification, les joueuses de Laurent Bonadei abordent une rencontre décisive pour leur avenir.

Avec deux victoires et une défaite lors des trois premiers matchs, les Bleues restent pleinement en course, mais devront confirmer face à la République d’Irlande pour continuer d'espérer décrocher leur billet pour le Mondial 2027 au Brésil.

Fabien Lévêque et Louisa Necib seront au rendez-vous pour commenter cette rencontre capitale pour le parcours des Bleues.

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