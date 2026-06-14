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Coupe du Monde : France / Sénégal en direct sur M6 mardi 16 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 juin 2026 305
Coupe du Monde : France / Sénégal en direct sur M6 mardi 16 juin 2026

Mardi 16 juin 2026 à partir de 20:50, en direct du New York New Jersey Stadium, M6 diffusera le premier match de l'équipe de France dans la Coupe du Monde qui affrontera le Sénégal.

La Coupe du monde 2026 débute véritablement pour l'équipe de France ce mardi 16 juin avec une affiche particulièrement attendue face au Sénégal. 

Double championne du monde en 1998 et 2018 puis finaliste de la dernière édition, la France s’avance une nouvelle fois parmi les grandes favorites. Portés par une génération talentueuse et expérimentée, les hommes de Didier Deschamps auront à cœur d’inscrire une nouvelle page de leur histoire.

Mais le Sénégal possède lui aussi de sérieux arguments. Emmenés par Sadio Mané, les Lions de la Teranga se sont imposés comme l'une des références du football africain ces dernières années. Solides défensivement et redoutables en transition, ils comptent bien jouer les trouble-fêtes dans un groupe considéré par certains observateurs comme l'un des plus compétitifs du premier tour.

La rencontre sera commentée par Xavier Domergue, Benoît Cheyrou et Samuel Umtiti, accompagnés de Virginie Sainsily en bord terrain.

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