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Coupe du Monde : Mexique / Afrique du Sud en direct sur M6 jeudi 11 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 9 juin 2026 248
Coupe du Monde : Mexique / Afrique du Sud en direct sur M6 jeudi 11 juin 2026

Jeudi 11 juin 2026 à 20:50, M6 diffusera en direct le match d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA qui opposera le Mexique à l'Afrique du Sud.

La Coupe du monde 2026 débute ce jeudi au Stade Azteca de Mexico. Pays coorganisateur de la compétition, le Mexique ouvre le bal face à l'Afrique du Sud lors du premier match du groupe A. Cette rencontre marque officiellement le coup d'envoi de la première Coupe du monde à 48 équipes de l'histoire.

Devant un public acquis à sa cause, la sélection mexicaine entend démarrer son tournoi de la meilleure manière possible. Les hommes d'El Tri arrivent en confiance après une préparation réussie, conclue notamment par une large victoire 5-1 contre la Serbie lors de leur dernier match amical.

En face, l'Afrique du Sud retrouve la scène mondiale avec l'ambition de créer la surprise. Les Bafana Bafana ont préparé minutieusement ce rendez-vous, allant jusqu'à arriver plusieurs jours à l'avance au Mexique afin de s'acclimater à l'altitude de Mexico, située à plus de 2 200 mètres au-dessus du niveau de la mer.

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