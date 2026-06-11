Coupe du Monde : Qatar / Suisse en direct sur M6 samedi 13 juin 2026

Samedi 13 juin 2026 à 20:50, en direct du San Francisco Bay Area Stadium, en Californie, M6 diffusera en direct le match entre le Qatar et la Suisse dans le cadre de la première journée du groupe B de la Coupe du monde 2026.

Pour les Qataris, cette entrée en matière est l'occasion de démontrer les progrès réalisés depuis leur participation à domicile lors du Mondial 2022. En face, la Suisse aborde la compétition avec davantage d'expérience, les Helvètes participant à leur sixième Coupe du monde consécutive.

Dans une poule B également composée du Canada et de la Bosnie-Herzégovine, chaque point comptera dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale. Les Suisses partent légèrement favoris sur le papier, mais le Qatar espère créer la surprise dès son premier match.

Ce duel pourrait déjà donner une indication précieuse sur les ambitions des deux sélections dans ce Mondial nord-américain.