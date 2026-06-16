Coupe du Monde : Suisse / Bosnie-Herzégovine en direct sur M6 jeudi 18 juin 2026

Jeudi 18 juin 2026 à partir de 20:50, en direct du Los Angeles Stadium, M6 diffusera en direct le match de Coupe du Monde qui opposera la Suisse à la Bosnie-Herzégovine.

Jeudi soir, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine s'affronteront dans la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2026. Après avoir débuté leur tournoi par un match nul, les deux sélections savent qu'une victoire pourrait les rapprocher des seizièmes de finale.

La situation est particulièrement serrée dans ce groupe B. Lors de la première journée, la Suisse a partagé les points avec le Qatar (1-1), tandis que la Bosnie-Herzégovine a obtenu le même résultat contre le Canada (1-1). Les quatre équipes comptent donc un point avant cette deuxième rencontre, ce qui confère à ce duel une importance stratégique majeure.

La Nati s'appuiera sur son expérience des grandes compétitions. Habituée des phases finales internationales, la sélection helvétique dispose d'un effectif équilibré mêlant cadres expérimentés et jeunes talents. Une victoire lui permettrait d'aborder avec davantage de sérénité son dernier match de groupe face au Canada.

En face, la Bosnie-Herzégovine dispute seulement sa deuxième Coupe du monde en tant que nation indépendante. Portée par l'enthousiasme de cette qualification historique, l'équipe bosnienne espère créer la surprise et franchir un cap dans la compétition.