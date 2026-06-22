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Coupe du Monde : Suisse / Canada en direct sur M6 mercredi 24 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 22 juin 2026 235
Coupe du Monde : Suisse / Canada en direct sur M6 mercredi 24 juin 2026

Mercredi 24 juin 2026 à partir de 20:50, en direct du BC Place de Vancouver au Canada, M6 diffusera en direct le match de Coupe du Monde qui opposera la Suisse au Canada.

Mercredi soir, la sélection de Suisse affronte celle du Canada dans une rencontre déterminante de la phase de groupes de la Coupe du monde. Programmée au BC Place de Vancouver, cette affiche marque la dernière journée du Groupe B et pourrait sceller le destin des deux équipes dans la compétition.

À ce stade du tournoi, chaque point compte. La Suisse, régulièrement présente dans les phases finales des grandes compétitions, aborde ce match avec l’objectif de confirmer sa solidité collective et de sécuriser sa qualification.

Le Canada, pays co-organisateur, bénéficie du soutien de son public et d’une dynamique positive. Les Canadiens visent une qualification historique pour la phase à élimination directe, ce qui donne à cette rencontre une dimension particulièrement intense.

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