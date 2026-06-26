Coupe du Monde : Afrique du Sud / Canada en direct sur M6 dimanche 28 juin 2026

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 20:50, en direct du Los Angeles Stadium, M6 diffusera le match des 16èmes de finale de la Coupe du Monde qui opposera l'Afrique du Sud au Canada.

La Coupe du monde 2026 entre dans sa phase à élimination directe et le duel entre l'Afrique du Sud et le Canada, programmé ce dimanche 28 juin au Los Angeles Stadium, promet une opposition aussi inédite qu'indécise.

Pour ces deux sélections, l'enjeu est immense : décrocher une qualification pour les huitièmes de finale et poursuivre un parcours déjà historique.

Deux parcours différents, un même objectif

L'Afrique du Sud s'est qualifiée au terme d'une phase de groupes disputée. Battus d'entrée par le Mexique, les Bafana Bafana ont ensuite relevé la tête grâce à un match nul contre la Tchéquie avant de s'imposer face à la Corée du Sud lors d'une rencontre décisive. Cette victoire a permis aux hommes d'Hugo Broos d'atteindre pour la première fois de leur histoire la phase à élimination directe d'une Coupe du monde.

Le Canada a connu un parcours plus convaincant sur le plan offensif. Après un nul face à la Bosnie-Herzégovine, les hommes de Jesse Marsch ont largement dominé le Qatar avant de s'incliner sans conséquence contre la Suisse, un résultat qui ne les a pas empêchés de terminer parmi les qualifiés du groupe B.

Un rendez-vous historique

Quelle que soit l'issue de cette rencontre, ce seizième de finale marque une étape importante pour les deux nations. L'Afrique du Sud dispute le premier match à élimination directe de son histoire en Coupe du monde, tandis que le Canada espère confirmer les progrès réalisés ces dernières années sur la scène internationale.

Le vainqueur poursuivra son aventure dans un tableau final où chaque match rapproche un peu plus du rêve mondial. Une motivation supplémentaire pour deux équipes qui n'ont rien à perdre et beaucoup à gagner.