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Coupe du Monde : Angleterre / Ghana en direct sur M6 mardi 23 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 juin 2026 342
Coupe du Monde : Angleterre / Ghana en direct sur M6 mardi 23 juin 2026

Mardi 23 juin 2026 à partir de 21:50, en direct du Boston Stadium, M6 diffusera en direct le match de Coupe du Monde qui opposera l'Angleterre au Ghana.

L’Angleterre et le Ghana s’affrontent dans le cadre de la deuxième journée du groupe L de la Coupe du monde 2026. Cette rencontre pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe. 

Considérée comme l’une des sélections favorites de son groupe, l’Angleterre aborde ce rendez-vous avec l’ambition de confirmer son statut. Les Three Lions disposent d’un effectif riche en talents évoluant dans les plus grands championnats européens. Leur objectif est clair : décrocher rapidement les points nécessaires pour sécuriser une place au tour suivant.

Face à eux, le Ghana entend jouer pleinement sa chance. Les Black Stars possèdent une longue tradition de compétitivité sur la scène internationale et restent l’une des nations les plus respectées du football africain. Leur force réside souvent dans leur intensité physique, leur vitesse de projection vers l’avant et leur capacité à surprendre les favoris.

Cette affiche revêt également une dimension historique. Les deux sélections ne se sont croisées qu’une seule fois au niveau de leurs équipes nationales masculines A, lors d’un match amical disputé en 2011, conclu sur un score de 1-1. Le rendez-vous du 23 juin 2026 constitue ainsi leur première confrontation en compétition officielle.

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