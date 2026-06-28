Coupe du Monde : France / Suède en direct sur M6 mardi 30 juin 2026

Mardi 30 juin 2026 à partir de 22:50, en direct du MetLife Stadium, situé à East Rutherford, dans l'agglomération de New York, M6 diffusera en direct le match des 16èmes de finale de la Coupe du Monde entre la France et la Suède.

L'équipe de France aborde un rendez-vous décisif avec son seizième de finale de la Coupe du monde 2026.

Après une phase de groupes convaincante, les Bleus entrent dans la phase à élimination directe, où la moindre erreur peut mettre un terme à l'aventure mondiale.

Face à une équipe suédoise réputée pour sa solidité défensive et son engagement physique, la sélection française devra imposer son rythme dès les premières minutes. Les hommes de Didier Deschamps pourront s'appuyer sur leur qualité technique, leur vitesse dans les transitions et leur expérience des grands rendez-vous internationaux.

Au milieu de terrain, la maîtrise du ballon sera l'une des clés de la rencontre. En attaque, la France cherchera à créer des décalages grâce à la mobilité de ses joueurs offensifs, tandis que la défense devra rester vigilante sur les coups de pied arrêtés, un secteur où la Suède est souvent dangereuse.

Ce match marque le début de la phase où chaque victoire rapproche un peu plus du trophée mondial. Une qualification ouvrirait les portes des huitièmes de finale et permettrait aux Bleus de poursuivre leur objectif de remporter une nouvelle Coupe du monde.

Les supporters français espèrent voir leur équipe afficher le même état d'esprit que lors des précédentes grandes compétitions : solidarité, efficacité et détermination. L'ambiance s'annonce électrique, avec des milliers de fans attendus dans les tribunes et des millions de téléspectateurs devant leur écran sur M6.

Quel que soit le scénario de la rencontre, ce duel promet une forte intensité et un spectacle à la hauteur des attentes. Les Bleus savent que chaque détail comptera pour poursuivre leur parcours dans cette Coupe du monde 2026.