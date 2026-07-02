Rugby : Le match Argentine / Écosse diffusé sur TF1 samedi 4 juillet 2026

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 21:00, en direct du stade Mario Alberto Kempes de Córdoba, TF1 diffusera le match du Championnat des Nations de rugby qui opposera l'Argentine à l'Écosse.

Le rugby international entre dans une nouvelle ère avec le lancement du Championnat des Nations 2026. Parmi les affiches de cette première journée, l'Argentine reçoit l'Écosse le samedi 4 juillet au stade Mario Alberto Kempes de Córdoba. Une confrontation toujours spectaculaire entre deux équipes habituées à proposer un rugby ambitieux et engagé.

Un duel qui promet de l'intensité

Les confrontations entre les Pumas et le XV du Chardon sont souvent serrées. Historiquement, les deux sélections se connaissent parfaitement et leurs affrontements offrent régulièrement des scénarios à rebondissements. L'Argentine possède un léger avantage dans le bilan des confrontations officielles, mais l'écart reste minime, preuve de l'équilibre entre les deux nations.

Les Argentins auront à cœur de confirmer leur excellente dynamique devant leur public. À Córdoba, l'ambiance s'annonce électrique pour soutenir une équipe qui souhaite débuter idéalement cette nouvelle compétition mondiale.

L'Écosse en quête d'un exploit à l'extérieur

De son côté, l'Écosse se déplace avec l'ambition de réussir un coup d'éclat. Habitués aux joutes du Tournoi des Six Nations, les Écossais veulent démontrer qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleures nations de l'hémisphère sud.

Le souvenir de leur dernière confrontation reste encore dans les mémoires. En novembre 2025, les Pumas avaient réalisé une impressionnante remontée pour s'imposer après avoir été largement menés à la pause. Les joueurs du XV du Chardon auront donc une motivation supplémentaire au moment de retrouver leurs adversaires.

Une rencontre importante pour le Championnat des Nations

Cette rencontre constitue la première étape d'une compétition inédite qui remplace les traditionnelles tournées estivales. Les équipes de l'hémisphère nord affrontent désormais celles de l'hémisphère sud dans un championnat mondial destiné à désigner la meilleure nation internationale de la saison. Chaque victoire compte dans la course au classement avant les rencontres décisives prévues à l'automne.

La rencontre sera commentée par Pierre Daudiès, accompagné au micro de l'ancien international Xavier Garbajosa.