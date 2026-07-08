5ème étape du Tour de France mercredi 8 juillet 2026 : Lannemezan > Pau sur France 2

Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 13:55, France 2 vous proposera de suivre en direct la cinquième du 113ème Tour de France entre Lannemezan et Pau

Aujourd'hui, le Tour de France propose une cinquième étape reliant Lannemezan à Pau sur une distance de 158,3 kilomètres. Située au cœur du Sud-Ouest, cette journée de course constitue une étape de transition avant les grandes ascensions pyrénéennes qui attendent les coureurs dans les jours suivants.

Le départ est donné à Lannemezan, commune des Hautes-Pyrénées implantée sur un plateau offrant un paysage ouvert sur les reliefs environnants. Dès les premiers kilomètres, les coureurs évoluent sur un parcours vallonné alternant faux plats, montées régulières et descentes rapides. Ce profil demande une bonne gestion de l'effort et favorise les offensives des coureurs souhaitant intégrer une échappée.

Au fil de la journée, le peloton traverse plusieurs secteurs typiques du piémont pyrénéen. Sans présenter les difficultés des grands cols, le parcours reste suffisamment exigeant pour fatiguer les organismes. Les équipes devront donc choisir leur stratégie : contrôler la course afin de préparer une arrivée groupée ou laisser partir une échappée capable de résister jusqu'à l'arrivée.

L'arrivée est jugée à Pau, ville incontournable de l'histoire du Tour de France. Depuis plus d'un siècle, cette cité accueille régulièrement des départs et des arrivées d'étapes grâce à sa situation privilégiée au pied des Pyrénées. Son patrimoine, marqué notamment par le château d'Henri IV et le célèbre boulevard des Pyrénées, en fait un lieu emblématique du cyclisme français.

Sur le plan sportif, cette cinquième étape représente une opportunité pour plusieurs catégories de coureurs. Les sprinteurs capables de franchir un parcours vallonné peuvent espérer jouer la victoire si leur équipe parvient à maîtriser les attaques. Les puncheurs disposent également d'un terrain favorable pour tenter leur chance dans les derniers kilomètres. Quant aux favoris du classement général, leur principal objectif consiste à rester vigilants, éviter les chutes et conserver leur position avant les premières étapes de montagne.

Au-delà de l'aspect compétitif, cette étape met en valeur les paysages du piémont pyrénéen. Les spectateurs découvrent des vallées verdoyantes, des villages typiques du Sud-Ouest et des panoramas annonçant les sommets qui feront bientôt la réputation de cette édition du Tour.

La cinquième étape du Tour de France 2026 apparaît ainsi comme une journée stratégique. Moins spectaculaire que les grandes étapes de montagne, elle n'en demeure pas moins essentielle dans le déroulement de la course. Elle permet aux équipes d'affiner leur tactique, aux coureurs offensifs de tenter leur chance et aux favoris de préparer les défis qui les attendent dans les Pyrénées.

Le direct sur France 2 et France 3

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.