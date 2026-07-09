6ème étape du Tour de France jeudi 9 juillet 2026 : Pau > Gavarnie-Gèdre sur France 2 & France 3

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 12:00, France 2 vous proposera de suivre en direct la sixième du 113ème Tour de France entre Pau et Gavarnie-Gèdre.

Après plusieurs journées déjà animées entre la Catalogne et les Pyrénées, le Tour de France 2026 entre véritablement dans une nouvelle dimension avec la 6e étape. Longue de 186,2 kilomètres entre Pau et Gavarnie-Gèdre, cette étape de montagne constitue le premier grand test pour les prétendants au maillot jaune.

Fidèle à sa réputation de porte d'entrée des Pyrénées, Pau accueille une nouvelle fois le départ d'une étape décisive. Dès les premiers kilomètres, les coureurs savent que la journée sera exigeante. Le parcours propose près de 4 100 mètres de dénivelé positif et enchaîne plusieurs ascensions majeures avant une arrivée inédite à Gavarnie-Gèdre, au cœur d'un site naturel exceptionnel.

Le scénario de course devrait rapidement s'animer avec la formation d'une échappée de grimpeurs. Mais les équipes des favoris du classement général auront sans doute à cœur de contrôler les écarts avant les difficultés finales. Le mythique col du Tourmalet, point culminant de l'étape à plus de 2 100 mètres d'altitude, représente le juge de paix de la journée. Gravie à de nombreuses reprises dans l'histoire de la Grande Boucle, cette ascension légendaire pourrait provoquer les premières offensives entre les principaux candidats à la victoire finale.

Après la descente du Tourmalet, les organismes seront encore sollicités jusqu'à l'arrivée à Gavarnie-Gèdre. Ce final inédit promet un spectacle grandiose dans un décor classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, offrant une conclusion spectaculaire à cette première grande étape de montagne.

Les grimpeurs seront naturellement les grands favoris du jour. Une victoire d'un homme du classement général ou d'un baroudeur de haute montagne apparaît comme le scénario le plus probable. Les écarts pourraient déjà être significatifs, sans pour autant décider définitivement de l'issue du Tour, dont les Alpes offriront encore de nombreuses occasions de renverser la hiérarchie.

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.