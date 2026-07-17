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13ème étape du Tour de France vendredi 17 juillet 2026 : Dole > Belfort sur France 3 & France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 17 juillet 2026 263
13ème étape du Tour de France vendredi 17 juillet 2026 : Dole > Belfort sur France 3 & France 2

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 13:00, France 3 vous proposera de suivre en direct la 13ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre Dole et Belfort.

Après plusieurs journées favorables aux sprinteurs et aux puncheurs, le Tour de France 2026 aborde un rendez-vous particulièrement attendu avec la 13ᵉ étape reliant Dole (Jura) à Belfort (Territoire de Belfort).

Longue de 205,8 kilomètres, cette étape est la plus longue de cette édition et propose un profil accidenté qui pourrait offrir une belle opportunité aux coureurs offensifs.

Une journée d'usure

Le parcours débute dans les plaines jurassiennes avant de traverser une succession de routes vallonnées. Durant plus de 150 kilomètres, le terrain semble relativement accessible, mais les nombreuses bosses et le rythme imposé par le peloton pourraient progressivement entamer les organismes.

Cette première partie devrait favoriser la formation d'une échappée solide. Les équipes de grimpeurs comme celles des chasseurs d'étapes auront tout intérêt à placer un représentant à l'avant avant que la course ne se durcisse dans son dernier tiers.

Le Ballon d'Alsace, juge de paix

La principale difficulté intervient dans les derniers kilomètres avec l'ascension du Ballon d'Alsace, l'un des cols historiques du cyclisme français. Ce sommet occupe une place particulière dans l'histoire du Tour puisqu'il fut le premier grand col franchi par les coureurs dès les débuts de la Grande Boucle.

Ses pentes, sans être les plus redoutables des Vosges, pourraient suffire à créer des écarts entre les favoris si le rythme est élevé. Une fois le sommet franchi, les coureurs devront encore négocier une longue descente technique avant de rejoindre Belfort, où les qualités de pilotage pourraient faire la différence.

Une étape charnière avant la montagne

Cette 13ᵉ étape constitue également une transition importante avant les difficultés plus exigeantes du week-end. Les leaders devront trouver le juste équilibre entre prudence et ambition, tandis que les équipes sans prétention au classement général chercheront probablement à profiter de cette occasion pour décrocher un succès prestigieux.

Le direct sur France 3 & France 2

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.

  • De 13:00 à 13:55 sur France 3
  • De 13:55 à l'arrivée sur France 2.
Dernière modification le vendredi, 17 juillet 2026 09:33
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