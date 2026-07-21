16ème étape du Tour de France mardi 21 juillet 2026 : Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains sur France 3 & France 2

Mardi 21 juillet 2026 à partir de 13:00, France 3 vous proposera de suivre en direct la 16ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains.

Le Tour de France 2026 entre dans sa dernière semaine avec une étape qui pourrait redistribuer les cartes au classement général.

Au lendemain de la seconde journée de repos, les coureurs disputent un contre-la-montre individuel de 26,1 kilomètres entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie.

Ce rendez-vous contre le chronomètre s'annonce déterminant pour les favoris du maillot jaune. Les écarts réalisés lors de cette 16ᵉ étape pourraient peser lourd avant les dernières étapes de montagne.

Un contre-la-montre taillé pour les favoris

Contrairement à un chrono entièrement plat, cette 16ᵉ étape du Tour de France 2026 propose un parcours vallonné qui mettra à l'épreuve les qualités de rouleur, mais aussi les capacités de grimpeur des leaders du classement général.

Les premiers kilomètres sont marqués par une ascension régulière en direction des hauteurs de Larringes, avant une descente technique puis une portion plus rapide menant jusqu'à l'arrivée à Thonon-les-Bains. Avec environ 500 mètres de dénivelé positif, cette étape promet des écarts significatifs entre les prétendants à la victoire finale.

Une journée charnière avant les Alpes

Cette étape représente l'un des derniers rendez-vous majeurs avant les grandes explications en montagne. Les écarts réalisés lors du contre-la-montre pourraient conditionner la stratégie des équipes pour les étapes alpestres à venir.

Les favoris devront trouver le bon équilibre entre puissance et gestion de l'effort. Une défaillance pourrait coûter plusieurs dizaines de secondes, tandis qu'une performance de haut niveau permettrait de prendre une option importante sur le classement général.

Le direct sur France 3 & France 2

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.