17ème étape du Tour de France mercredi 22 juillet 2026 : Chambery > Voiron sur France 3 & France 2

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 13:00, France 3 vous proposera de suivre en direct la 16ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre Chambery et Voiron.

Le Tour de France entre dans sa dernière ligne droite avec une 17ᵉ étape disputée ce mercredi 22 juillet entre Chambéry (Savoie) et Voiron (Isère).

Longue de 174,7 kilomètres, cette journée de transition précède les grandes batailles alpines. Si le parcours reste vallonné, il pourrait offrir une ultime opportunité aux sprinteurs résistants ou aux baroudeurs avant les étapes de haute montagne décisives.

Une étape de transition avant les sommets

Au lendemain du contre-la-montre d'Évian-les-Bains à Thonon-les-Bains, les coureurs reprennent la route avec un tracé moins exigeant sur le papier, mais loin d'être totalement plat. Dès les premiers kilomètres, plusieurs côtes viennent animer le parcours, notamment dans les reliefs situés au nord de Chambéry.

Le profil cumule environ 2 200 mètres de dénivelé positif, avec plusieurs ascensions de troisième et quatrième catégories. Après cette première moitié vallonnée, la route devient plus roulante en direction de Voiron, laissant entrevoir un scénario plus favorable aux équipes de sprinteurs, à condition qu'elles parviennent à contrôler les offensives.

Une dernière chance pour les sprinteurs ?

Cette 17ᵉ étape représente probablement la dernière véritable occasion pour les hommes rapides de viser une victoire avant les grandes étapes alpines. Les formations spécialisées dans les arrivées massives devraient tenter de maîtriser les échappées, même si le relief du début d'étape pourrait compliquer leur tâche.

Les coureurs offensifs auront également leur carte à jouer. Une échappée bien organisée pourrait profiter de l'hésitation des équipes de favoris, davantage concentrées sur les échéances en montagne qui approchent.

Une journée stratégique avant les Alpes

Si cette étape ne devrait pas bouleverser le classement général, elle pourrait néanmoins réserver quelques surprises. Les favoris auront pour objectif de rester bien placés, d'éviter les chutes et de préserver leurs forces avant les ascensions mythiques des jours suivants.

Le direct sur France 3 & France 2

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.