21ème étape du Tour de France dimanche 26 juillet 2026 : Thoiry > Paris Champs-Élysées sur France 2

Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 15:15, France 2 vous proposera de suivre en direct la 21ème et dernière étape de la 113ème édition du Tour de France entre Thoiry et Paris Champs-Élysées.

Le Tour de France 2026 s'achève ce dimanche 26 juillet avec une 21ᵉ étape très attendue entre Thoiry et les Champs-Élysées à Paris.

Traditionnel rendez-vous de clôture de la Grande Boucle, cette ultime journée offre généralement un final spectaculaire dans les rues de la capitale.

Cette édition a toutefois connu une adaptation de dernière minute en raison des incendies ayant mobilisé une partie des forces de sécurité, entraînant un raccourcissement du parcours et un départ directement dans Paris.

Une dernière étape taillée pour les sprinteurs

Même raccourcie, cette 21ᵉ étape conserve son statut de journée réservée aux hommes les plus rapides du peloton. Après les traditionnelles célébrations du vainqueur du classement général, la course s'anime progressivement avant l'entrée sur le circuit parisien. Les coureurs enchaînent ensuite plusieurs tours sur les Champs-Élysées, avec un passage par Montmartre, offrant un final plus exigeant qu'à l'accoutumée et susceptible de favoriser les sprinteurs capables de franchir les difficultés en puissance.

Un sprint prestigieux au cœur de Paris

Remporter la dernière étape du Tour de France reste l'un des plus grands accomplissements pour un sprinteur. Les longues avenues parisiennes, la vitesse élevée du peloton et le travail des équipes de lanceurs donnent souvent lieu à un sprint massif particulièrement spectaculaire. Cette arrivée sur les Champs-Élysées demeure l'une des plus prestigieuses du calendrier cycliste mondial, devant des milliers de spectateurs venus célébrer la fin des trois semaines de compétition.

Le direct sur France Télévisions

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.