Le film inédit “Maléfique : le pouvoir du mal” diffusé sur M6 vendredi 28 octobre 2022 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film de Disney “Maléfique : le pouvoir du mal” avec Angelina Jolie sera diffusé sur M6 vendredi 28 octobre 2022 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Cinq années après la conjuration de la malédiction qui pesait sur elle depuis son plus jeune âge, la princesse Aurore, qui règne désormais sur le royaume de la Lande, voit sa main demandée par le prince Philippe. Ce dernier s’apprête à hériter du royaume réunifié à la suite de la mort des parents d’Aurore, le roi Stéphane et la reine Oriane.

Maléfique, qui a toujours veillé sur Aurore, s’oppose à cette union car pour elle « les histoires d’amour finissent toujours mal ». Aurore s’entête et demande à Maléfique de la laisser lui prouver le contraire.

Une rencontre est organisée entre Maléfique, Aurore et la famille du prince Philippe. Lors de cette réunion, Maléfique a un mauvais pressentiment et doute des réelles intentions de la mère du prince Philippe, la reine Ingrith. Maléfique s’agace, et use de sa magie pour faire passer son message : elle ne veut pas de ce mariage.

Le roi Jean, le père de Philippe, est blessé à l’occasion de ces échanges houleux et la princesse Aurore ne semble plus reconnaître Maléfique, celle qu’elle aimait tant. Les relations s’enveniment entre les deux femmes, le tout sous l’influence pernicieuse de la future belle-mère de la mariée qui a des projets sombres et chaotiques pour le royaume de la Lande et le peuple des fées.

Avec: Angelina JOLIE (Maléfique), Elle FANNING (Princesse Aurore), Harris DICKINSON (Prince Phillip), Michelle PFEIFFER (Reine Ingrith), Sam RILEY (Diaval), Chiwetel EJIOFOR (Conall), Ed SKREIN (Borra), Imelda STAUNTON (Knotgrass).