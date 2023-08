"Un crime au paradis" à revoir sur France 3 lundi 28 août 2023 - Vidéo

Lundi 28 août 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Un crime au paradis", un film de Jean Becker, sorti en 2001, adapté du film "La Poison" (1951) de Sacha Guitry.

L'histoire en quelques lignes...

En 1980, Joseph "Jojo" Braconnier, doux et timide éleveur de chèvres, est marié à Lucienne "Lulu", ivrogne et méchante propriétaire du Paradis, une petite ferme reculée du Rhône.

Lulu n'épargne aucune vilenie à Jojo, perçant les seaux à lait de ses chèvres, crevant les pneus de sa camionnette ou encore urinant dans la soupe qu'elle lui sert (c'est ce qu'elle lui fait croire alors qu'elle a versé beaucoup trop de sel dans sa part à lui). Malgré la sympathie des habitants du village au courant de la vie infernale de Jojo, ce dernier ne trouve la paix qu'en s'occupant de ses chèvres ou en s'adonnant à sa passion pour la philatélie. Quant à Lulu, elle ne rêve plus que de Jacky Lévêque, gentil kinésithérapeute rencontré à l'hôpital durant une hospitalisation et sur qui elle fantasme.

À la ferme, le conflit ne cesse d'empirer jusqu'à ce que Lulu, saoule comme tous les soirs, brûle l'album de timbres de Jojo. C'est l'infamie de trop pour celui-ci qui décide alors d'éliminer son épouse, non sans consulter d'abord un célèbre avocat réputé dans l'acquittement d'assassins afin de s'éviter la peine de mort. Jojo prétend avoir déjà commis le crime et se fait guider par l'avocat afin de se préparer une défense idéale. Pendant ce temps, Lulu, décidée également à tuer son mari, achète du poison pour taupes dans une pharmacie éloignée pour, prétend-elle, tuer les taupes dans son jardin, non sans éveiller les soupçons de la pharmacienne.

Rentrant le soir au Paradis, Jojo est de nouveau confronté à la méchanceté de son épouse. Encore triste de la destruction de sa collection de timbres, il l'insulte et l'humilie. Lulu, folle de rage, saisit un couteau et se rue sur son mari qui, déviant le coup, la tue. Se remettant du choc, il prépare sa défense selon les conseils de l'avocat, puis se rend aux autorités. L'un des policiers meurt empoisonné par la boisson préparée par Lulu destinée à tuer son mari.

Débute alors le procès, véritable joute oratoire entre l'avocat bienveillant et un procureur sanguinaire bien décidé à faire condamner Jojo à la guillotine. Jojo s'attire la sympathie du Président de l'audience, lui-même collectionneur de timbres. Finalement condamné à une peine légère (4 ans de prison ferme dont un avec sursis) vite purgée, Jojo revient au village, accueilli par ses amis et voisins et surtout par sa vieille maîtresse d'école qui l'a toujours apprécié.

Avec : Jacques Villeret, Josiane Balasko et André Dussollier dans les rôles principaux.