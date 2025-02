"First Man : le premier homme sur la Lune" diffusé sur France 3 lundi 17 février 2025 (vidéo)

Lundi 17 février 2025 à 21:05, France 3 diffusera "First Man : le premier homme sur la Lune", un film réalisé par Damien Chazelle adapté de la biographie officielle de Neil Armstrong qui revient sur les événements liés à la mission Apollo 11.

L'histoire en quelques lignes...

Originaire de l'Ohio, Neil Armstrong est un ingénieur aérospatial de l'université Purdue, officier pilote d'essai d'élite de l'aéronavale et de l'US Air Force américaine lorsqu'il intègre le deuxième groupe d'astronautes de la NASA en 1962, alors âgé de trente-deux ans.

En 1966, il commande la mission Gemini 8, au cours de laquelle il effectue le premier amarrage dans l'espace, avec un étage-cible Agena. À la suite d'un dysfonctionnement, il assure alors un retour sur Terre en catastrophe.

Trois ans plus tard, il est sélectionné pour commander la mission Apollo 11, qui décolle le 16 juillet 1969, puis alunit le 20 juillet 1969, après 4 jours de vol spatial. À 21h56min20 s (heure du Centre spatial JSC de Houston au Texas), Neil Armstrong devient le premier homme à poser le pied sur la Lune, pour une exploration lunaire de 2h30, en direct devant environ 450 millions de téléspectateurs et auditeurs du monde entier, avec cette célèbre citation : « That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind » (C’est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l’Humanité).