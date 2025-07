"Des trains pas comme les autres" en Belgique, lundi 28 juillet 2025 sur France 5 avec Philippe Gougler

Lundi 28 juillet 2025 à 20:55 sur France 5, Philippe Gougler vous emmène en Belgique dans un épisode inédit de sa collection documentaire "Des trains pas comme les autres".

Pendant tout l'été, Philippe Gougler partage ses voyages dépaysants au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Toujours à bord de trains typiques ou insolites, le voyageur propose des destinations inédites : Bolivie, Chili, Hongrie, Belgique, Mozambique, Les Philippines, les États-Unis.

Belgique

La Belgique, nos voisins, les amis qu’on adore taquiner mais chez qui l’on revient toujours avec le sourire aux lèvres.

Philippe Gougler va parcourir l’un des réseaux ferroviaires les plus denses au monde en passant par Namur, Bruxelles, Anvers et sans oublier la côte belge côté mer du Nord, et son tramway le plus long du monde…

Un beau voyage pour Philippe dans ce pays que l’on croit bien connaître, mais qui nous réserve bien des surprises !

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Des trains pas comme les autres" en Colombie