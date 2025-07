"Gran Torino" avec Clint Eastwood à revoir sur TF1 dimanche 27 juillet 2025

Ce 27 juillet 2025 dans Ciné Dimanche, TF1 rediffusera "Gran Torino", un film américain réalisé par Clint Eastwood sorti en 2008 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Vétéran de la guerre de Corée, Walt Kowalski est un homme dur, haineux, qui vit replié sur lui-même depuis le décès de sa femme. Il s'occupe comme il le peu en bricolant chez lui et parle à peu de personnes. Daisy, sa chienne, est sa seule compagnie et son M-1 est toujours à portée de main. Ses anciens voisins ont quitté la ville ou sont morts depuis bien longtemps et son quartier est aujourd'hui habité par des immigrants asiatiques qu'il déteste.

Sa vie bascule le jour où Thao, un adolescent, tente de lui dérober sa précieuse Ford Gran Torino, sous la pression d'un gang qui veut le tester. En faisant face à cette bande, Walt devient, malgré lui, le héros du quartier. Sue, la sœur aînée de Thao, veut absolument que celui-ci se rachète en travaillant pour lui. Après bien des réticences, Walt accepte et confie à Thao des travaux au profit du voisinage.

Une amitié naît entre Walt et Thao voit le jour. Elle changera à jamais leur vie.

Avec : Clint Eastwood (Walt Kowalski), Bee Vang (Thao), Carley Christopher (Père Janovich), Ahney Her (Sue), Geraldine Hughes (Karen Kowalski), John Carroll Lynch (Martin, le coiffeur), Cory Hardrict (Duke), Dreama Walker (Ashley Kowalski), Brian Haley (Mitch Kowalski).