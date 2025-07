Le film "Pour la France" de Rachid Hami diffusé sur France 2 dimanche 27 juillet 2025 (vidéo)

Dimanche 27 juillet 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Pour la France", un drame intime et puissant sur le deuil, l’engagement et l’identité. Un film de Rachid Hami inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Aïssa, un jeune officier de 23 ans d'origine algérienne, perd tragiquement la vie lors d'un rituel d'intégration (un "bahutage") dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr.

Face à une armée qui peine à reconnaître ses responsabilités et qui hésite quant à l'organisation de ses funérailles, son grand frère Ismaël, considéré comme le "mouton noir" de la famille, se lance dans une bataille pour la vérité et pour que justice soit rendue à Aïssa.

L'enquête d'Ismaël sur le parcours de son frère fait ressurgir de nombreux souvenirs, allant de leur enfance en Algérie (marquée par la guerre civile des années 90) à leurs derniers moments ensemble à Taipei.

Le film explore les blessures d'une famille d'immigrés et leur quête d'identité et de reconnaissance au sein de la société française, tout en abordant les dysfonctionnements institutionnels et les questions de devoir et d'honneur. Il s'agit d'un drame familial intime et politique, évitant les clichés et cherchant à interroger plutôt qu'à accuser.

Ce film est déconseillé aux moins de 10 ans.

Avec : Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal, Samir Guesmi, Laurent Lafitte, Vivian Sung, Elyes Aguis, Slimane Dazi, Lyes Salem, Laurent Capelluto, Mahmoud Saïd, Souhade Temimi, Alicia Hava...