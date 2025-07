"Le magnifique" avec Jean-Paul Belmondo rediffusé sur RMC Story lundi 28 juillet 2025 (vidéo)

Lundi 28 juillet 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera "Le Magnifique", un film de 1973 réalisé par Philippe de Broca et mettant en vedette Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset.

L'histoire en quelques lignes...

Le Magnifique est une comédie d'espionnage parodique qui alterne entre la vie morne et pleine de frustrations de François Merlin, un écrivain à succès de romans d'espionnage, et les aventures grandioses et fantaisistes de son personnage principal, l'agent secret Bob Saint-Clar.

Dans sa vie quotidienne, François Merlin est un homme reclus, angoissé par les délais de livraison de son prochain roman et harcelé par son éditeur, M. Charron. Sa vie est un désert affectif, et il est secrètement amoureux de Christine, une étudiante en sociologie qui vit dans l'appartement d'en face.

Lorsqu'il écrit, François se projette dans la peau de Bob Saint-Clar, un agent secret invincible, séducteur et d'une intelligence redoutable. Bob est toujours impeccable, manie les armes avec dextérité et déjoue les complots internationaux avec une aisance déconcertante. Les personnages de son roman sont souvent inspirés des personnes de son entourage, mais transfigurés et caricaturés. Par exemple, Christine devient Tatiana, une espionne séduisante et mystérieuse, tandis que M. Charron est transformé en Karpof, le chef machiavélique d'une organisation criminelle.

Le film joue constamment sur le contraste entre la réalité grise de François et l'imagination débordante de ses romans. Les scènes de la vie réelle sont souvent filmées avec une lumière terne et une atmosphère pesante, tandis que les séquences de Bob Saint-Clar sont colorées, dynamiques et pleines d'action.