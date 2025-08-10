recherche
Inédit : "Les vengeances de maître Poutifard" avec Christian Clavier & Isabelle Nanty sur TF1 mardi 12 août 2025 (vidéo)

dimanche 10 août 2025
Mardi 12 août 2025 à 21:10, TF1 diffusera "Les Vengeances de Maître Poutifard", un film inédit en clair à la télévision, réalisé par Pierre-François Martin-Laval, sorti en 2023 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Robert Poutifard, un instituteur fraîchement retraité, n'a qu'une seule obsession : se venger de ses anciens élèves qui lui ont rendu la vie impossible.

Avec l'aide de sa mère, il élabore un plan machiavélique pour gâcher l'existence d'Anthony, devenu chef étoilé, des jumelles Camille et Mélanie, devenues influenceuses, et d'Audrey, qui démarre une carrière de chanteuse.

La vengeance est un plat qui se mange froid et Robert Poutifard leur prépare une vraie surprise du chef...

Le film est une adaptation du roman pour enfants "La Troisième Vengeance de Robert Poutifard" de Jean-Claude Mourlevat.

Avec : Christian Clavier (Robert Poutifard), Isabelle Nanty (Huguette Poutifard), Jennie Anne Walker (Claudine Haignerelle), Roby Schinasi (Anthony Lecain), Kezia Quintal (Audrey Nabindibo), Salomé Partouche (Camille Guillot), Noémie Chicheportiche (Mélanie Guillot), Oussama Kheddam (Bouli).
