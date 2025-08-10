Le film "Ascenseur pour l'échafaud" de Louis Malle à revoir sur France 5 mardi 12 août 2025

Mardi 12 août 2025 à 21:00, France 5 rediffusera le film "Ascenseur pour l'échafaud" réalisé par Louis Malle en 1958, un film noir qui se déroule sur une seule nuit à Paris.

L'histoire en quelques lignes...

Julien Tavernier (Maurice Ronet), un ancien parachutiste de la Légion étrangère, est amoureux de Florence Carala (Jeanne Moreau), la femme de son patron. Ils décident d'assassiner ce dernier en maquillant le meurtre en suicide. Julien parvient à tuer l'homme et s'apprête à quitter les lieux, mais alors qu'il se trouve dans l'ascenseur de l'immeuble, un gardien coupe le courant pour la nuit. Julien se retrouve piégé, incapable de s'échapper.

Pendant ce temps, un jeune délinquant (Georges Poujouly) et sa petite amie (Yori Bertin) volent la voiture de Julien. Pour impressionner la jeune fille, le délinquant se fait passer pour Julien et se retrouve impliqué dans une autre affaire : il tue un couple de touristes allemands dans un motel, en utilisant l'arme de Julien.

Florence, en attendant Julien, le voit passer en voiture avec la jeune femme. Elle pense qu'il l'a abandonnée et se met à errer désespérément dans les rues de Paris.

Le film alterne entre les trois intrigues : Julien, prisonnier de l'ascenseur ; le jeune couple, qui se retrouve de plus en plus embourbé dans les ennuis ; et Florence, en quête de son amour perdu.

La musique de Miles Davis, improvisée et jazzy, accompagne et renforce l'atmosphère sombre et angoissante du film.