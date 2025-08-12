Le film "Gerry" avec Matt Damon rediffusé sur France 4 jeudi 14 août 2025 (vidéo)

Jeudi 14 août 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Gerry", un film réalisé par Gus Van Sant en 2002, qui suit le périple de deux jeunes hommes dans le désert où ils se sont perdus.

L'histoire en quelques lignes...

Les deux amis s'enfoncent dans le désert californien, d'abord en voiture, puis à pied, pour une randonnée. Cependant, ils s'égarent, perdent le chemin de leur voiture et se retrouvent à errer dans le paysage aride. Sans eau ni nourriture, leur voyage se transforme en une lutte pour la survie.

Le récit se concentre sur l'évolution de leur amitié, mise à rude épreuve par la fatigue, la faim, la soif et le désespoir. Les dialogues sont rares, le film s'appuyant principalement sur de longs plans contemplatifs et une atmosphère pesante pour dépeindre leur dérive. L'errance des personnages devient une métaphore de l'égarement intérieur et du vide.

Finalement, à bout de forces, l'un des deux Gerry étrangle l'autre. Le survivant reprend sa marche, est secouru par un automobiliste et son enfant, et parvient à quitter le désert.

Le film est une expérience cinématographique qui explore les thèmes de la nature humaine, de la survie, de l'amitié et de la mort, à travers une approche minimaliste et contemplative.

Avec Matt Damon et Casey Affleck.