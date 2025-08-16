recherche
Le film "Barry Seal : American Traffic" avec Tom Cruise rediffusé sur France 3 lundi 18 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 16 août 2025 72
Le film "Barry Seal : American Traffic" avec Tom Cruise rediffusé sur France 3 lundi 18 août 2025 (vidéo)

Lundi 18 août 2025 à 21:10, France3 rediffusera le film "Barry Seal : American Traffic", un biopic basé sur l'histoire vraie d'Adler Berriman "Barry" Seal, un pilote américain.

L'histoire en quelques lignes...

Dans les années 1970, Barry Seal est un pilote de ligne talentueux mais désabusé, qui arrondit ses fins de mois en faisant de la contrebande de cigares cubains. Un jour, il est contacté par un agent de la CIA, qui lui propose une opportunité unique : utiliser ses compétences de pilote pour mener des missions secrètes en Amérique centrale, notamment en photographiant des camps de guérillas communistes.

Rapidement, les missions de Barry s'étendent. Il se retrouve à transporter non seulement du matériel pour la CIA, mais aussi des armes pour les Contras du Nicaragua, un groupe rebelle financé par les États-Unis. Ses allers-retours attirent l'attention du puissant Cartel de Medellín, mené par des figures comme Pablo Escobar et Jorge Ochoa. Le cartel recrute Barry pour qu'il utilise ses vols pour transporter leur cocaïne aux États-Unis.

Tiraillé entre ses activités pour le gouvernement américain et pour le cartel, Barry accumule une fortune colossale. Sa vie devient de plus en plus rocambolesque, entre les livraisons de drogues et d'armes, les déménagements de sa famille et la gestion des valises de billets qui s'entassent chez lui.

L'histoire du film retrace l'ascension et la chute de cet homme qui a mené une double vie extraordinaire, se retrouvant au cœur d'une des opérations secrètes les plus importantes de l'histoire des États-Unis, tout en étant l'un des plus grands trafiquants de drogue de son époque.

Le film met en lumière l'ironie et l'absurdité de cette situation, où le gouvernement américain a fermé les yeux sur le trafic de drogue en échange d'une coopération pour ses propres objectifs politiques.
Publié dans Cinéma, Lundi
Suivez nous...

