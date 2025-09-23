"Deepwater", un film choc sur l'explosion d'une plateforme pétrolière diffusé sur T18 jeudi 25 septembre 2025 (vidéo)

Jeudi 25 septembre 2025 à 20:35, T18 rediffusera "Deepwater", un film catastrophe américain réalisé par Peter Berg, sorti en 2016. Il est basé sur l'histoire vraie de l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, survenue le 20 avril 2010 dans le golfe du Mexique, l'une des plus grandes catastrophes écologiques et industrielles de l'histoire.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit Mike Williams (Mark Wahlberg), un électricien sur la plateforme et le reste de l'équipage, notamment son supérieur Jimmy Harrell (Kurt Russell). La plateforme est en retard sur son planning, ce qui pousse les cadres de l'entreprise BP, dont Donald Vidrine (John Malkovich), à faire pression pour accélérer les opérations, ignorant les problèmes techniques et les alertes de sécurité soulevées par les techniciens sur place.

Malgré les doutes et les avertissements des ingénieurs, les tests de pression sont bâclés et les procédures de sécurité sont compromises au profit de la rentabilité. Cette négligence fatale déclenche une éruption de pétrole incontrôlable, suivie d'une série d'explosions et d'un incendie massif.

Le film se concentre sur les heures chaotiques qui suivent l'explosion, montrant le combat désespéré de l'équipage pour survivre, tenter de maîtriser l'incendie et évacuer la plateforme en flammes. Le film rend hommage au courage et à l'héroïsme des travailleurs qui ont risqué leur vie pour sauver celle de leurs collègues.