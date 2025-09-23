recherche
Cinéma

"Deepwater", un film choc sur l'explosion d'une plateforme pétrolière diffusé sur T18 jeudi 25 septembre 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 23 septembre 2025 123
"Deepwater", un film choc sur l'explosion d'une plateforme pétrolière diffusé sur T18 jeudi 25 septembre 2025 (vidéo)

Jeudi 25 septembre 2025 à 20:35, T18 rediffusera "Deepwater", un film catastrophe américain réalisé par Peter Berg, sorti en 2016. Il est basé sur l'histoire vraie de l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, survenue le 20 avril 2010 dans le golfe du Mexique, l'une des plus grandes catastrophes écologiques et industrielles de l'histoire.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit Mike Williams (Mark Wahlberg), un électricien sur la plateforme et le reste de l'équipage, notamment son supérieur Jimmy Harrell (Kurt Russell). La plateforme est en retard sur son planning, ce qui pousse les cadres de l'entreprise BP, dont Donald Vidrine (John Malkovich), à faire pression pour accélérer les opérations, ignorant les problèmes techniques et les alertes de sécurité soulevées par les techniciens sur place.

Malgré les doutes et les avertissements des ingénieurs, les tests de pression sont bâclés et les procédures de sécurité sont compromises au profit de la rentabilité. Cette négligence fatale déclenche une éruption de pétrole incontrôlable, suivie d'une série d'explosions et d'un incendie massif.

Le film se concentre sur les heures chaotiques qui suivent l'explosion, montrant le combat désespéré de l'équipage pour survivre, tenter de maîtriser l'incendie et évacuer la plateforme en flammes. Le film rend hommage au courage et à l'héroïsme des travailleurs qui ont risqué leur vie pour sauver celle de leurs collègues.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

La 20ème saison de &quot;La France a un incroyable talent&quot; diffusée sur M6 à partir du 14 octobre 2025

La 20ème saison de "La France a un incroyable talent" diffusée sur M6 à partir du 14 octobre 2025

23 septembre 2025 - 15:40

Sur le même thème...

&quot;Flee&quot;, l'histoire vraie d'une fuite pour la liberté à voir sur France 4 jeudi 25 septembre 2025

"Flee", l'histoire vraie d'une fuite pour la liberté à voir sur France 4 jeudi 25 septembre 2025

23 septembre 2025 - 12:08

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

"Envoyé Spécial" jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du mag…

23 septembre 2025 - 11:26 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL