"Indiana Jones et la dernière croisade" à revoir sur M6 mardi 3 mars 2026 (vidéo)

La saga "Indiana Jones" se poursuit sur M6 avec la diffusion, mardi 3 mars 2026 à 21:10, du troisième volet de ses aventures : "Indiana Jones et la dernière croisade"

L'histoire en quelques lignes...

Utah, 1912. Le jeune Indiana Jones (River Phoenix) fait partie d'une troupe de scouts quand il surprend des pilleurs de tombes dans une grotte. Il leur dérobe un objet précieux, la croix de Coronado, et leur échappe après une longue poursuite, mais il se voit contraint de la leur restituer un peu plus tard.

Côtes portugaises, 1938. Indiana Jones (Harrison Ford) récupère in extremis la croix de Coronado qui lui a échappé 26 ans plus tôt, et rentre aux États-Unis. Dans un monde à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Nazis se lancent en quête du Saint Graal. Face à eux, un éminent médiéviste, le père d'Indiana, Henry Jones (Sean Connery), qui poursuit la quête de sa vie à la recherche de cet objet légendaire.

Quand son père disparaît à Venise, Indiana Jones, renseigné par un riche américain, Walter Donovan (Julian Glover), se lance sur ses traces pour le retrouver après avoir reçu le journal de la quête de son père. Il rencontre à Venise une charmante archéologue autrichienne, Elsa Schneider (Alison Doody), qui collaborait avec son père avant sa disparition. Il commence une relation amoureuse avec elle. Tous les deux découvrent sous une bibliothèque des catacombes inexplorées des chevaliers du Graal et une tombe avec une inscription donnant des indices sur l'emplacement du Graal. Ils sont bientôt pris en chasse par des membres de la confrérie de l'épée cruciforme, gardiens de ce secret qui craignent un éventuel sacrilège. Après avoir capturé un de ses membres et l'avoir persuadé de ses bonnes intentions, Indiana apprend de lui que son père est en réalité séquestré par des Allemands dans un château autrichien.

Indiana s'infiltre dans le château et parvient à libérer son père, mais ils sont immédiatement repris. Indiana découvre qu'il a été piégé par Elsa et Donovan, qui travaillent pour les Nazis. Les Jones réussissent à s'échapper à nouveau et récupèrent à Berlin le journal où Henri Jones avait noté ses recherches sur le Graal, qu'Elsa leur avait pris. Ils quittent l'Allemagne en zeppelin après une poursuite mouvementée et se rendent à Alexandretta (en turc İskenderun) au Hatay, sur les traces du Saint Graal. Ils apprennent de Sallah (John Rhys-Davies), un vieil ami égyptien d'Indiana (personnage qui était aussi dans le premier film), que Marcus Brody (Denholm Elliott), conservateur de musée et connaissant bien les Jones, à qui Indiana avait confié les indices recueillis, a été enlevé par les Nazis. Avec l'aide de la confrérie de l'épée cruciforme, les Jones et Sallah délivrent Brody tandis que Donovan et Elsa les devancent jusqu'au temple caché abritant le Graal.