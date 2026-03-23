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"Le coup du parapluie" avec Pierre Richard à revoir sur Arte mercredi 25 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 23 mars 2026 238
"Le coup du parapluie" avec Pierre Richard à revoir sur Arte mercredi 25 mars 2026

Mercredi 25 mars 2026 à 21:00, Arte vous proposera de revoir "Le coup du parapluie". Entre film policier et vaudeville, une comédie échevelée, taillée sur mesure pour un Pierre Richard loufoque à souhait.

L'histoire en quelques lignes...

Acteur ringard abonné aux spots publicitaires, Grégoire Lecomte passe une audition pour le rôle d'un tueur à gages dans un film de gangsters. Gaffeur incorrigible, il se trompe de porte et atterrit dans le bureau d'un mafieux. Celui-ci le prend pour un professionnel et lui confie une mission : éliminer un riche trafiquant d’armes avec la pointe empoisonnée d’un parapluie.

Convaincu par le scénario et croyant rejoindre l’équipe de tournage, Grégoire part pour Saint-Tropez, sans savoir qu'il est suivi par une séduisante agente de la direction de la surveillance du territoire, la secrète DST, et par l’homme de main à qui devait revenir le contrat...

Parapluie vengeur

Séducteur invétéré, également pisté par les collègues de sa volcanique maîtresse, Grégoire est emporté dans un invraisemblable tourbillon de quiproquos, courses-poursuites et scènes de ménage. Aussi à l'aise dans le registre de la farce policière que dans celui du vaudeville, Pierre Richard, entouré d’un casting aux petits oignons (Valérie Mairesse, Christine Murillo, Gérard Jugnot...), met son imparable génie comique au service de ce cinéma populaire, inspiré par l’assassinat, à coups de parapluie, d’un dissident bulgare à Londres en 1978.

Si certaines séquences ont inévitablement vieilli, d’autres s’avèrent toujours aussi poilantes, à l’instar de la fausse publicité de pâtée pour chiens : "Ragoutoutou, le ragoût de mon toutou, j'en suis fou !"

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