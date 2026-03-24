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Inédit, "Avant l'effondrement" avec Niels Schneider diffusé sur France 4 jeudi 26 mars 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 mars 2026 124
Inédit, "Avant l'effondrement" avec Niels Schneider diffusé sur France 4 jeudi 26 mars 2026 (vidéo)

Jeudi 26 mars 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Avant l'effondrement", un film d'Alice Zeniter et Benoît Volnais avec Niels Schneider, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

La vie de Tristan, attaché de presse pour une campagne politique législative, bascule lorsqu’il reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif. Cette lettre mystérieuse agit comme une détonation dans son quotidien déjà sous tension.

Persuadé que ce test provient d'une ancienne conquête, Tristan décide de partir à la recherche de l'expéditrice potentielle.

Ce voyage l'emmène de Paris jusqu'en Bretagne, plus précisément dans les monts d'Arrée.

Avec : Niels Schneider, Ariane Labed, Souheila Yacoub...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

Dernière modification le mardi, 24 mars 2026 14:43
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