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"Le train" avec Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant à revoir sur France 5 vendredi 10 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 8 avril 2026 154
"Le train" avec Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant à revoir sur France 5 vendredi 10 avril 2026

Vendredi 10 avril 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir "Le train", réalisé par Pierre Granier-Deferre, une adaptation bouleversante du roman éponyme de Georges Simenon. Un film qui mêle le drame historique à une histoire d’amour éphémère et poignante.

L'histoire en quelques lignes...

Mai 1940, lors de l'invasion de la France par les troupes allemandes. Dans un petit village de l'Est, Julien Maroyeur (Jean-Louis Trintignant), un réparateur de radios un peu effacé, fuit avec sa femme enceinte et leur jeune fille.

Dans la confusion du départ, Julien est séparé de sa famille. Il se retrouve dans un wagon à bestiaux bondé, tandis que sa femme et sa fille sont dans les voitures de passagers à l'avant du convoi.

C’est dans ce wagon de marchandises qu’il rencontre Anna Kupka (Romy Schneider), une mystérieuse jeune femme allemande d'origine juive qui fuit le nazisme.

Au fil des jours, alors que le train traverse une France en plein chaos sous les bombardements, une liaison intense et silencieuse naît entre Julien et Anna.

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