recherche
Cinéma

"How to have sex" de Molly Manning Walker diffusé sur France 4 jeudi 28 mai 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 26 mai 2026 223
"How to have sex" de Molly Manning Walker diffusé sur France 4 jeudi 28 mai 2026 (vidéo)

Jeudi 28 mai 2026 à 21:00, France 4 diffusera "How yo have sex", un drame puissant et ultra-réaliste sur la jeunesse et la notion de consentement inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Pour fêter la fin du lycée, Tara, Skye et Em, trois adolescentes britanniques de 16 ans, s'offrent leurs premières vacances sans parents à Malia, une station balnéaire ultra-festive en Grèce. Au programme : alcool à flot, nuits blanches, musique à fond et drague avec les voisins de chambre.

Pour Tara, le voyage a un enjeu bien précis, poussé par la pression de ses copines : elle est la dernière vierge du groupe et s'est juré de "passer le cap" pendant l'été.

Mais derrière l'euphorie collective des clubs bondés et des lendemains de cuite, le film bascule. Tara va se retrouver confrontée à la réalité brute de la culture du "Xpression de groupe", aux injonctions sociales et à la zone grise du consentement. Prise au piège dans un tourbillon où il faut "s'amuser à tout prix", elle se retrouve face à une question fondamentale : est-elle vraiment libre de dire non ?

Avec : Mia McKenna Bruce, Lara Peake, Enva Lewis, Shaun Thomas...

Ce film est déconseillé aux moins de 12 ans.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres&quot; sur RMC Story jeudi 28 mai 2026

"La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres" sur RMC Story jeudi 28 mai 2026

26 mai 2026 - 19:06

Sur le même thème...

&quot;Meurtres en Berry&quot; à revoir sur France 3 jeudi 28 mai 2026 avec Aurélien Wiik, Fauve Hautot et David Mora

"Meurtres en Berry" à revoir sur France 3 jeudi 28 mai 2026 avec Aurélien Wiik, Fauve Hautot et David Mora

26 mai 2026 - 11:00

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 28 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 28 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

26 mai 2026 - 10:54 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...