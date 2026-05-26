"How to have sex" de Molly Manning Walker diffusé sur France 4 jeudi 28 mai 2026 (vidéo)

Jeudi 28 mai 2026 à 21:00, France 4 diffusera "How yo have sex", un drame puissant et ultra-réaliste sur la jeunesse et la notion de consentement inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Pour fêter la fin du lycée, Tara, Skye et Em, trois adolescentes britanniques de 16 ans, s'offrent leurs premières vacances sans parents à Malia, une station balnéaire ultra-festive en Grèce. Au programme : alcool à flot, nuits blanches, musique à fond et drague avec les voisins de chambre.

Pour Tara, le voyage a un enjeu bien précis, poussé par la pression de ses copines : elle est la dernière vierge du groupe et s'est juré de "passer le cap" pendant l'été.

Mais derrière l'euphorie collective des clubs bondés et des lendemains de cuite, le film bascule. Tara va se retrouver confrontée à la réalité brute de la culture du "Xpression de groupe", aux injonctions sociales et à la zone grise du consentement. Prise au piège dans un tourbillon où il faut "s'amuser à tout prix", elle se retrouve face à une question fondamentale : est-elle vraiment libre de dire non ?

Avec : Mia McKenna Bruce, Lara Peake, Enva Lewis, Shaun Thomas...

Ce film est déconseillé aux moins de 12 ans.