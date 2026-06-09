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Le film "Dirty Dancing" avec Jennifer Grey et Patrick Swayze à revoir sur TF1 jeudi 11 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 9 juin 2026 211
Le film "Dirty Dancing" avec Jennifer Grey et Patrick Swayze à revoir sur TF1 jeudi 11 juin 2026

Jeudi 11 juin 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Dirty Dancing", un film musical réalisé par Emile Ardolino avec Jennifer Grey et Patrick Swayze.

L'histoire en quelques lignes...

Au cours de l'été 1963, les Houseman, une famille aisée de New York, passe leurs vacances à la pension de famille Kellerman située dans l'État de New York, dans la région des montagnes Catskill.

La benjamine de la famille, Frédérique Houseman, dite « Bébé », âgée de dix-sept ans, participe avec ses parents et sa sœur aînée Lisa aux activités de loisirs proposées par la pension. Peu dégourdie et un peu gauche, cette littéraire, intéressée par l’économie des pays sous-développés et membre du mouvement pour la paix, tranche avec sa sœur qui elle est frivole et seulement concernée par son apparence physique.

Un peu par hasard, Bébé se trouve mêlée à la vie des employés de la pension, étant attirée par le professeur de danse (et meilleur danseur parmi les employés), un homme séduisant et viril nommé Johnny Castle. Bébé se voit alors confrontée à un monde qui lui est complètement étranger, celui de la danse.

Pour cette jeune fille sage, c'est le début de l'émancipation à travers l'apprentissage du "dirty dancing", une danse très sensuelle.

Dernière modification le mardi, 09 juin 2026 10:28
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