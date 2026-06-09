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Le film "Love & Mercy" de Bill Pohlad diffusé sur France 4 jeudi 11 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 9 juin 2026 162
Le film "Love & Mercy" de Bill Pohlad diffusé sur France 4 jeudi 11 juin 2026 (vidéo)

Jeudi 11 juin 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Love & Mercy", un film qui raconte l'incroyable destin de Brian Wilson, entre l'éclat des Beach Boys et le silence de la maladie.

L'histoire en quelques lignes...

Dans les années 60, Brian Wilson est au sommet de sa gloire avec les Beach Boys. En quête de perfection absolue, il décide d'arrêter les tournées pour s'enfermer en studio et composer l'album qui révolutionnera la pop music : Pet Sounds. Mais son génie créatif frôle la folie. Submergé par des crises de panique, des pressions familiales et des hallucinations auditives, il commence à perdre pied.

Vingt ans plus tard, Brian est un homme brisé, sur-médicamenté et totalement isolé du monde. Il vit sous l'emprise quasi-dictatoriale de son tuteur légal et thérapeute controversé, le Dr Eugene Landy.

Sa trajectoire bascule à nouveau lorsqu'il rencontre Melinda Ledbetter, une vendeuse de voitures. Amoureuse et lucide, elle va tenter de le libérer de sa prison dorée pour l'aider à retrouver sa dignité et sa musique.

Love & Mercy n'est pas un biopic musical classique. C'est un portrait intime et poignant sur la frontière ténue entre le génie artistique et la maladie mentale, mais c'est avant tout une magnifique histoire de résilience et de sauvetage par l'amour.

 Avec : Paul Dano, John Cusack, Elizabeth Banks, Paul Giamatti...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

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