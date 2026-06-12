"Titanic" avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet à revoir sur TF1 dimanche 14 juin 2026 (vidéo)

TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans Ciné Dimanche ce 14 juin 2026 le film "Titanic" produit et réalisé par James Cameron, sorti en 1997, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

L'histoire en quelques lignes...

En septembre 1996, Brock Lovett est le coordinateur d'une équipe qui fouille méticuleusement l'épave du célèbre Titanic, paquebot géant réputé insubmersible qui connut pourtant un destin tragique. Lovett espère mettre la main sur le Cœur de l'Océan, un collier de diamants unique à la valeur inestimable, porté par Louis XVI, dont la découverte lui apporterait la gloire (ce bijou, en réalité fictif, est inspiré du diamant bleu de la Couronne).

Lors de sa sixième plongée en sous-marin, il remonte des profondeurs un coffre-fort dont il espère qu'il contient le précieux objet. Mais il n'y trouve que quelques vieux billets de banque et un dessin représentant une jeune femme nue portant le fameux bijou en pendentif.

À des milliers de kilomètres de là, une vieille dame, Rose Calvert, découvre ce dessin sur l'écran de son téléviseur. Elle contacte Lovett et lui affirme qu'elle est la jeune femme en question. Étant l'une des rares personnes à avoir survécu au naufrage du Titanic encore en vie, elle est amenée sur le bateau de l'équipe de Lovett et leur raconte la croisière inaugurale du paquebot, son naufrage, ainsi que l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec Jack Dawson, un artiste voyageant en troisième classe.