"Les nerfs à vif" avec Robert De Niro à revoir sur Arte dimanche 14 juin 2026

Tout juste sorti de prison, Max Cady est bien décidé à se venger de l'avocat qui l'a trahi. Remake d'un film de J. Lee Thompson, un intense jeu du chat et de la souris signé Martin Scorsese, avec Robert De Niro et Nick Nolte à revoir sur Arte dimanche 14 juin 2026 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

Après quatorze ans derrière les barreaux, Max Cady vient de recouvrer la liberté. Il ne tarde pas à se rappeler au bon souvenir de Sam Bowden, l'avocat qui s'était jadis occupé de son affaire. Persuadé que ce dernier est responsable de la lourde peine dont il a écopé, il est déterminé à se venger.

Alors que Cady se montre de plus en plus menaçant, Bowden demande à la police d'intervenir pour faire cesser son harcèlement. Devant l'impuissance des forces de l'ordre, l'avocat se résout à engager un détective privé pour assurer la protection de sa famille…

Tout en frissons

Trente ans après le film éponyme réalisé par J. Lee Thompson, Martin Scorsese s'empare à son tour du roman Un monstre à abattre de John D. MacDonald.

Avec le sens de la mise en scène qu'on lui connaît, Scorsese fait monter la tension de cet intense jeu du chat et de la souris auquel se livrent les deux protagonistes : l'un (Robert De Niro, aussi barré que dans Taxi Driver) campant la figure du sociopathe sans aucune limite (et il va le prouver !), l'autre (Nick Nolte) affichant le vernis du brave type qu'il n'est pas tout à fait.

Servi par la bande originale de Bernard Herrmann – le fidèle collaborateur de Hitchcock avait également composé celle des Nerfs à vif de J. Lee Thompson –, ce remake tout en frissons prend quelques libertés avec l'original, le couple que forment Sam Bowden et sa femme (Jessica Lange) étant ici au bord de la séparation.

Clin d'œil aussi au premier opus, la présence, chacun dans un petit rôle, de Robert Mitchum et Gregory Peck, qui en étaient les interprètes principaux.