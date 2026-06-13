"Miss Daisy et son chauffeur" avec Morgan Freeman à revoir sur Arte lundi 15 juin 2026

Sur fond de ségrégation raciale dans le sud des États-Unis, une amitié se noue entre une vieille dame juive et son chauffeur noir. Un film dont le charme tient beaucoup à son irrésistible duo d'acteurs, Jessica Tandy et Morgan Freeman, à revoir sur Arte lundi 15 juin 2026 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

Atlanta, fin des années 1940. Après un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie, Daisy Werthan, une vieille lady juive, indocile institutrice à la retraite, se voit contrainte par son fils de prendre un chauffeur.

Recruté, Hoke, un sexagénaire noir philosophe, va alors déployer des trésors de patience et d'humour pour apprivoiser le dragon au cœur verrouillé, qui ne cesse de maugréer sur la banquette arrière.

Peu à peu, une amitié se noue entre "Miss Daisy" et son chauffeur.

De peu de mots

Adaptée d'une pièce de théâtre, cette comédie mélancolique de Bruce Beresford, sur laquelle les studios hésitaient à parier, connut contre toute attente un grand succès public à sa sortie, avant de rafler une moisson de prix.

C'est que cette histoire d'amitié de peu de mots entre deux êtres au crépuscule de leur vie touche par sa simplicité et son rythme – Miss Daisy déteste la vitesse, et raffole d'interminables parties de mah-jong. Elle apprend à lire à Hoke, et lui sait bien qu'il lui tient compagnie, même si elle s'en défend. Sur fond de Sud ségrégationniste, et au lendemain du désastre en Europe, que la vieille dame évite d'évoquer, la ligne des voitures se modernise, marquant le temps qui passe, jusqu'aux années 1970.

Si le film n'évite pas les clichés hollywoodiens sur l'Afro-Américain au grand cœur, son charme tient à l'humour et à l'irrésistible numéro composé par ses acteurs, le classieux Morgan Freeman, jamais dupe de sa partition trop huilée, et la très Anglaise et drolatique Jessica Tandy. Logiquement primés pour leur performance, tous deux lui insufflent de la finesse.