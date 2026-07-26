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"Le transporteur 2" avec Jason Statham à revoir sur TF1 mardi 28 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 juillet 2026 177
"Le transporteur 2" avec Jason Statham à revoir sur TF1 mardi 28 juillet 2026 (vidéo)

Mardi 28 juillet 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "Le transporteur 2", suite directe du premier volet dans lequel on retrouve Frank Martin, toujours incarné par Jason Statham, avec ses compétences de pilotage d'élite, ses techniques de combat impressionnantes et ses fameuses règles personnelles.

L'histoire en quelques lignes...

Frank Martin, l'ex-mercenaire spécialisé dans le transport d'objets ou de personnes à risque, s'est installé à Miami. Il a mis ses activités dangereuses en pause pour travailler provisoirement comme chauffeur privé pour une famille fortunée. Son rôle principal : conduire à l'école le jeune Jack, le fils du responsable de la politique antidrogue américaine.

Frank finit par s'attacher au petit garçon, mais son quotidien paisible bascule lorsque Jack est kidnappé sous ses yeux par un cartel impitoyable. Mené par le redoutable Gianni, le groupe ne demande pas une simple rançon : il injecte au garçon un virus mortel et extrêmement contagieux, destiné à contaminer son père puis l'ensemble de la convention internationale antidrogue.

Accusé à tort par la police d'être complice de l'enlèvement, Frank n'a d'autre choix que d'enfreindre ses propres règles. Pour sauver l'enfant et disculper son nom, il s'engage dans une course contre la montre musclée, truffée de poursuites spectaculaires et d'affrontements dantesques à travers la Floride.
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