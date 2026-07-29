"Les crevettes pailletées" de Cédric Le Gallo et Maxime Govare à revoir sur M6 vendredi 31 juillet 2026 (vidéo)

Vendredi 31 juillet 2026 à 21:10, M6 rediffusera "Les crevettes pailletées", un film écrit et réalisé par Cédric Le Gallo et Maxime Govare, sorti au cinéma en 2019.

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir tenu des propos homophobes lors d’une interview télévisée, Matthias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner « Les Crevettes pailletées », une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition.

Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde.

Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.

Avec : Nicolas GOB (Matthias Le Goff), Alban LENOIR (Jean), Michaël ABITEBOUL (Cédric), David BAIOT (Alex), Romain LANCRY (Damien), Roland MENOU (Joël), Geoffrey COUËT (Xavier), Romain BRAU (Fred), Félix MARTINEZ (Vincent).