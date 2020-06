“Le Village préféré des Français” : 9ème édition avec Stéphane Bern le 1er juillet sur France 3

Pour sa 9ème édition, France 3, la chaîne des régions, accueille de nouveau sur son antenne “Le Village préféré des Français”. Un rendez-vous toujours très attendu qui sera diffusé mercredi 1er juillet à 21:05 sur France 3. Cette année plus que jamais, après la crise sanitaire que nous avons traversée, les Français redécouvrent les attraits de leurs villages.

Chaîne de la proximité et du savoir-vivre, France 3 met régulièrement en avant le patrimoine français sur l’ensemble des territoires, dans tout ce qu’il a de plus riche et attractif.

Stéphane Bern est reparti sur les routes de métropole et d’Outre-mer pour découvrir de nouvelles merveilles. Histoire, patrimoine, gastronomie, artisanat, traditions… les 14 villages sélectionnés rivalisent de charmes ! Nous irons également à la rencontre de celles et ceux qui entretiennent la magie de ces lieux.



À l’instar des précédentes éditions, les Français ont été invités à élire leur village préféré.

Après Saint-Vaast-la-Houge en 2019, découvrez, en fin d’émission, qui de Montpeyroux (Auvergne-Rhône-Alpes), Chablis (Bourgogne-Franche-Comté), Pont-Aven (Bretagne), Trôo (Centre-Val de Loire), Cargèse (Corse), Hunspach (Grand Est), Pierrefonds (Hauts-de-France), Montfort-l’Amaury (Île-de-France), Les Anses d’Arlet (Martinique), Giverny (Normandie), Aubeterre-sur-Dronne (Nouvelle-Aquitaine), Saint-Bertrand-de-Comminges (Occitanie), Ménerbes (PACA), Batz-sur-Mer (Pays de la Loire), sera le Lauréat 2020.



Comme chaque année, La Poste émet un timbre en l’honneur du Village préféré des Français de l’année précédente.

Le timbre de « Saint-Vaast-la-Hougue, Village préféré des Français 2019 », a été créé par Geneviève Marot. Émis à 900 000 exemplaires, il sera vendu à partir du 6 juillet 2020 dans les bureaux de poste.