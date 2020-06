“Chantons ensemble les Francos” : France 2 fête les 35 ans des Francofolies le 10 juillet

Vendredi 10 juillet à 22:55, France 2 fêtera les 35 ans des Francofolies de la Rochelle avec “Chantons ensemble les Francos”.

Les Francofolies ont 35 ans. Depuis 1985, toutes les légendes de la chanson francophone y ont chanté au moins une fois dans leur carrière. Beaucoup y ont même fait leurs débuts.

Pour fêter cet événement, France 2 propose de revivre en chansons et en témoignages, les grands moments d’émotion et de partage qui ont marqué l’histoire du festival. De Johnny Hallyday à Soprano, de Renaud à Stromae, de Véronique Sanson à BigFlo et Oli, France 2 a réuni le plus beau des castings de la chanson française !

Un joyeux anniversaire avec la foule sentimentale des Francofolies et plus de quarante standards live de notre mémoire collective…